الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات مقابل مبالغ مالية على شركات غير قائمة

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات مقابل مبالغ مالية على شركات غير قائمة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات تورطوا في الاتجار بالإقامات على احدى الشركات غير القائمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.

وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.