ممثل سمو الأمير وزير شؤون الديوان الأميري يحضر احتفالية كنيسة القديس بولس في الأحمدي بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها

ممثل سمو أمير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري يحضر احتفالية كنيسة القديس بولس في الأحمدي بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها

11 أكتوبر، 2024
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قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ظهر اليوم بحضور احتفالية كنيسة القديس بولس بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها وذلك في منطقة الأحمدي.

وألقى الدكتور مايكل مبونا القسيس بكنيسة القديس بولس الأنجليكانية كلمة أشاد فيها بدولة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي وما يتميز به من روح التسامح الديني والتعايش السلمي عبر التاريخ.

هذا وتم تقديم هدايا تذكارية لممثل سموه بهذه المناسبة.

ممثل سمو الأمير وزير شؤون الديوان الأميري يحضر احتفالية كنيسة القديس بولس في الأحمدي بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها
من الاحتفالية
من الاحتفالية
المصدر
كونا
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11 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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