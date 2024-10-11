الداخلية: احباط محاولة تهريب 51 كيلوغراما من المواد المخدرة إلى البلاد

الداخلية: احباط محاولة تهريب 51 كيلوغراما من المواد المخدرة إلى البلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن الإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 51 كيلوغراما من المواد المخدرة حاول شخصان تهريبها إلى البلاد إذ تقدر قيمتها السوقية حوالي 150 ألف دينار كويتي (نحو 489 ألف دولار).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن معلومات دقيقة وردت حول محاولة تهريب تلك المواد عبر المياه الإقليمية حيث تم تشكيل فريق أمني مشترك من إدارة الأمن البحري وإدارة المكافحة المحلية لمتابعة ورصد هذه التحركات.

وأضافت أنه بفضل الجهود الأمنية المكثفة والتحريات الدقيقة تم ضبط شخصين متورطين بمحاولة تهريب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع وتعزيز التعاون الأمني بين الجهات المعنية لضبط مهربي وتجار السموم.