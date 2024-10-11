منح جائزة نوبل للسلام لمنظمة “نيهون هيدانكيو” اليابانية لجهودها في الحد من انتشار الأسلحة النووية

حصلت منظمة “نيهون هيدانكيو – Nihon Hidankyo” اليابانية على جائزة “نوبل” للسلام لعام 2024، وذلك لجهودها في الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقالت لجنة “نوبل” في بيان الجمعة، إن المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم “هيباكوشا” حصلت على الجائزة لجهودها في الوصول لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

فضلاً عن تقديمها أدلة تستند إلى شهود عيان على أنه لا ينبغي مطلقاً استخدام الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل مرة أخرى.

تأسست “هيباكوشا” كحركة شعبية، ومنظمة غير حكومية تضم الناجين من دمار قنبلتي “هيروشيما” و”ناجازاكي” اللتين أُسقطتا على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت لجنة نوبل النروجية الجمعة إن الدول المسلّحة نوويا تتحمل “مسؤولية” خاصة في الحفاظ على المحظورات ضد استخدام الأسلحة النووية، وذلك أثناء منحها المنظمة اليابانية المناهضة للأسلحة النووية “نيهون هيدانكيو” جائزة نوبل للسلام.

وقال رئيس لجنة جائزة نوبل يورغن واتني فريدنيس في مؤتمر صحافي “جائزة هذا العام تركز على ضرورة الحفاظ على هذه المحظورات النووية. علينا جميعنا مسؤولية، خصوصا الدول المسلّحة نوويا”.

من جانبه قال الرئيس المشارك لمنظمة “نيهون هيدانكيو” اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، إن فكرة أن الأسلحة النووية تجلب السلام مغالطة.

وأوضح توشيوكي ميماكي خلال مؤتمر صحافي “يقال إنه بفضل الأسلحة النووية يحافظ العالم على السلام. لكن الأسلحة النووية يمكن أن يستخدمها الإرهابيون. على سبيل المثال، إذا استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا أو إسرائيل ضد غزة، لن ينتهي الأمر عند هذا الحد. يجب أن يكون السياسيون على دراية بهذه الأمور”.