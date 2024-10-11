سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 33 سنتا ليبلغ 77.29 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 77.29 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 77.62 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار لتبلغ عند التسوية 79.40 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار لتبلغ 75.85 دولار.

وفي الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا حيث نفد البنزين من حوالي ربع محطات الوقود وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 3.4 مليون منزل وشركة.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بمقدار 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألفا بالأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الجاري.

وفي الصين أكبر مستورد للنفط في العالم نشرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وهي أحدث خطوة في البالد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط التباطؤ االقتصادي.