مدريد تندد بـ”انتهاك خطر” للقانون الدولي بعد قصف الاحتلال قوة اليونيفيل

مدريد تندد بـ”انتهاك خطر” للقانون الدولي بعد قصف الاحتلال قوة اليونيفيل

ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية الخميس بإطلاق قوات الاحتلال النار على موقع وتجهيزات عائدة لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) واصفة هذا التطور بأنّه “انتهاك خطر للقانون الدولي” ومطالبة الاحتلال “بضمان” أمن القبعات الزرق.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “الحكومة الإسبانية تدين بشدّة النيران الإسرائيلية التي أصابت مقرّ قوات اليونيفيل في الناقورة”، مشيرة إلى أنّ “الهجمات ضدّ عمليات حفظ السلام” تمثّل “انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي”.