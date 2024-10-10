وفد إغاثي كويتي يزور مخيمات اللاجئين في الأردن للوقوف على أوضاعهم المعيشية وتقديم الدعم لهم

وفد إغاثي كويتي يزور مخيمات اللاجئين في الأردن للوقوف على أوضاعهم المعيشية وتقديم الدعم لهم

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت قام وفد إغاثي كويتي اليوم الخميس بزيارة ميدانية لمخيمات اللجوء السورية العشوائية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن للوقوف على أوضاعهم المعيشية وتقديم الدعم لهم.

وقام المشاركون في الوفد الإغاثي الذين يمثلون الفرق التطوعية الكويتية المشاركة في حملة (إغاثة غزة) بتقديم المساعدات العينية والهدايا للأطفال للقاطنين في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التحضيرات لمشروع حملة إغاثة غزة (قوافل الأمل) التي تنظمها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وستنطلق في العاصمة الأردنية عمان غدا الجمعة.

وتتضمن الحملة تجهيز ست شاحنات تحمل طرودا غذائية وصحية وملابس شتوية وأحذية لتلبية احتياجات العائلات المتضررة والمنكوبة في غزة لتقديم يد العون والمساعدة لها.