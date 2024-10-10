بوتيكات تشارك في معرض “وظيفتي”

أعلنت شركة بوتيكات، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتجميل، عن مشاركتها في معرض “وظيفتي” الثالث لعام 2024، الذي سيقام في مجمع 360 في قاعة الأرينا في الفترة ما بين 17-19 من أكتوبرالحالي. تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام بوتيكات بتعزيز دورها في توفير فرص عمل واعدة للشباب الكويتي، حيث تسعى بوتيكات لتمكين المواهب المحلية وتقديم فرص التطوير الوظيفي في مختلف القطاعات.

تعد هذه المشاركة امتدادًا لمشاركة بوتيكات الناجحة في النسخ السابقة من المعرض، حيث حققت بوتيكات نجاحًا كبيرًا في التواصل مع الكفاءات الواعدة واستقطابها. ويعتبر المعرض فرصة هامة للشباب الباحثين عن العمل للتعرف على أحدث الفرص المهنية في مجالات متعددة مثل التسويق والتسويق الإلكتروني والموارد البشرية والمشتريات والعلاقات العامة وخدمة العملاء وإدارة المنصات الرقمية وإدارة المخازن.

وأكد مدير العلاقات العامة علي الطيار على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون بين بوتيكات وحديثي التخرج والمهنيين أصحاب الخبرة الراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل متطورة ومبتكرة.

وأضاف الطيار: “نحن في بوتيكات نؤمن بأهمية دعم الاقتصاد المحلي من خلال توظيف المواهب الكويتية الشابة وتقديم بيئة عمل تساهم في تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم. ونتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا في هذا المعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكفاءات الشابة.”

سيتيح المعرض للزوار زيارة جناح بوتيكات للتعرف على الفرص الوظيفية الشاغرة والمجالات المختلفة التي يمكن الانضمام إليها، بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير التي تقدمها الشركة للموظفين الجدد.