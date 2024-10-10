الداخلية: حملة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية والحرس الوطني في جليب الشيوخ

شنت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع الحرس الوطني في منطقة جليب الشيوخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1359 مخالفة مرورية، وضبط 4 أشخاص بدون إثبات و 55 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، بالإضافة إلى 21 مركبة مطلوبة و 5 دراجات مطلوبة، و 74 شخصاً مطلوباً بتهمة التغيب، وضبط 4 أشخاص بسبب إنتهاء التأشيرة، وحجز دراجة، وضبط 20 شخصاً مطلوبين بأوامر إلقاء القبض، وضبط شخص مطلوب في قضية للمخدرات، وضبط 6 أشخاص بحالة غير طبيعية، وتحويل شخص مطلوب لدى إدارة التنفيذ الجنائي .

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرارها في ضبط المخالفين والمطلوبين مع التزامها بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية بكفاءة وفعالية