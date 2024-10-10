مصفاة ميناء الأحمدي تحقق إنجازا عالميا استثنائيا في هندسة المخاطر وفق مسح ميداني عالمي

حققت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا عالميا استثنائيا في مجال إدارة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على تقييم قياسي بلغ 4ر98 نقطة وفق مسح ميداني أجرته مجموعة من الشركات التأمين العالمية “وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المسح الميداني أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة ومن بينها شركة مارش الأمريكية والمجموعة الدولية الأمريكية وشركة ليبيرتي وشركة سكور.

وأضاف العتيبي أن هذا التقييم يأتي في إطار المراجعة السنوية التي تخضع لها جميع منشآت القطاع النفطي الكويتي التي تهدف إلى قياس مدى الالتزام بمعايير السلامة العالمية وجاهزية المنشآت لمواجهة المخاطرالمحتملة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة في ضوء التوسعات الأخيرة التي شهدتها مصفاة ميناء الأحمدي التي شملت إضافة وحدات الوقود البيئي وخط الغاز الخامس مما أدى إلى زيادة في تعقيد العمليات وتعدد الأصول مؤكدا أن هذا التقييم المرتفع يضع المصفاة ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم.

وأكد العتيبي أن النتيجة التي أحرزتها المصفاة تعكس مدى التزام (البترول الوطنية) باستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والأصول.

وذكر أن فرق العمل بالمصفاة حظت بإشادة خبراء التفتيش نظرا إلى كفاءتها العالية لجهة التطبيق الصارم لأفضل الممارسات والمعايير العالمية والابتكار المستمر في أنظمة العمل والإجراءات والاستثمار في مجالات الصحة والسلامة والبيئة واعتماد برامج التدريب عالية المستوى للموظفين والتنفيذ الدقيق لخطط الصيانة الدورية والاستجابة الفعالة لتوصيات فرق التفتيش السابقة.

وبين أن هذا الإنجاز ثمرة جهود جميع العاملين في المصفاة وتوجيهات الإدارة العليا للشركة معربا عن الاعتزاز والفخر بهذا المستوى المتقدم الذي يعزز مكانة (البترول الوطنية) باعتبارها شركة رائدة تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة في مختلف عملياتها.