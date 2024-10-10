الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا إلى الحرارة إلى معتدل ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي ضعيف مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا إلى رطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب مساء وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.