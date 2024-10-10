سمو ولي العهد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول إثر سقوط طائرته التابعة للقوة الجوية الكويتية وذلك أثناء قيامه بمهمة تدريبية شمال البلاد ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء وأن يلهم الأسرة جميل الصبر والسلوان.

المصدر كونا