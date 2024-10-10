سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول إثر سقوط طائرته التابعة للقوة الجوية الكويتية وذلك أثناء قيامه بمهمة تدريبية شمال البلاد أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم داعيا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء وأن يلهم الأسرة جميل الصبر والسلوان.

المصدر كونا