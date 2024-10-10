سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.50 دولار ليبلغ 77.62 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50ر1 دولار ليبلغ 62ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 12ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 58ر76 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا فيما تمت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 24ر73 دولار للبرميل بانخفاض قدره 33 سنتا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام ارتفعت 8ر5 مليون برميل لتبلغ 7ر422 مليون برميل الأسبوع الماضي.