الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلتيها ku516-ku515 من وإلى طهران يوم غد الأربعاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة موعد رحلتيها (ku516 – ku515) من وإلى العاصمة الإيرانية طهران وذلك يوم غد الأربعاء.

وقالت (الكويتية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن موعد إقلاع رحلتها المتجهة إلى العاصمة طهران سيكون في تمام الساعة الـ11:10 صباحا في حين سيكون موعد الإقلاع من طهران في تمام الساعة الـ14:30 مساء.

وأوضحت أنه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على هاتف رقم 0096524345555 داخلي 171 أو من خلال خدمة (واتس.آب) على الرقم 0096522200171.