شركة الخطوط الجوية الكويتية

الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلتيها ku516-ku515 من وإلى طهران يوم غد الأربعاء

8 أكتوبر، 2024
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة موعد رحلتيها (ku516 – ku515) من وإلى العاصمة الإيرانية طهران وذلك يوم غد الأربعاء.

وقالت (الكويتية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن موعد إقلاع رحلتها المتجهة إلى العاصمة طهران سيكون في تمام الساعة الـ11:10 صباحا في حين سيكون موعد الإقلاع من طهران في تمام الساعة الـ14:30 مساء.

وأوضحت أنه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على هاتف رقم 0096524345555 داخلي 171 أو من خلال خدمة (واتس.آب) على الرقم 0096522200171.

المصدر
كونا
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8 أكتوبر، 2024
0 48 أقل من دقيقة

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