سيول : إشارات واضحة على أن كوريا الشمالية قد تبني غواصة نووية

سيول : إشارات واضحة على أن كوريا الشمالية قد تبني غواصة نووية

قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها رصدت إشارات واضحة على أن كوريا الشمالية قد تبني غواصة تعمل بالطاقة النووية وسط المخاوف بشأن سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة متطورة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول عسكري في سيول القول إن السلطات رصدت بناء كوريا الشمالية غواصة جديدة في منطقة (سينبو) الشمالية الشرقية حيث تقع منشآتها المتعلقة بالغواصات وهي أكبر من غواصاتها الحالية.

وقال المسؤول “يمكن تحديد الحمولة الدقيقة للغواصة وغيرها من التفاصيل بشكل دقيق بمجرد إحراز تقدم في البناء”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش يدرس احتمال أن تكون هذه الغواصة تعمل بالطاقة النووية نظرا لحجمها إلا أنه يعتقد أن كوريا الشمالية لم تحصل بعد على المفاعل النووي والمكونات الرئيسية الأخرى اللازمة لمثل هذا النوع من الغواصة.

وفي الإطار ذاته نقلت الوكالة عن نائب برلماني من حزب سلطة الشعب الحاكم القول إن المعلومات المتوفرة تظهر أن كوريا الشمالية بدأت ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وذكر دون الخوض في التفاصيل “نظرا لأن البناء لا يزال في مراحله المبكرة فإن هناك حاجة لمزيد من التأكيد على ما إذا كان سيتم تشغيلها بالطاقة النووية”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون تفقد في يناير الماضي مشروعا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية بعد أن تعهد بتطويرها ضمن أنظمة أسلحة متطورة أخرى خلال مؤتمر للحزب الحاكم في عام 2021.

وسعت كوريا الشمالية مؤخرا لامتلاك سفن بحرية متقدمة حيث كشفت في سبتمبر من العام الماضي عن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة إلا أن الجيش الكوري الجنوبي قال إن الغواصة لا تبدو جاهزة للعمل بشكل طبيعي.

وتمتلك بيونغ يانغ نحو 70 غواصة بما في ذلك الغواصات الصغيرة التي يقل وزنها عن 150 طنا في حين تتكون قوة غواصات سيول من حوالي 10 غواصات وفقا للتقرير الدفاعي السنوي لكوريا الجنوبية الصادر عام 2023.