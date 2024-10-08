ماليزيا تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الاحتلال

جددت الحكومة الماليزية اليوم الثلاثاء دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات “جريئة وحاسمة” لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه الشنيعة وذلك بعد مرور عام على واحدة من فظائعه تجاه فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن المأساة التي وقعت بعد السابع من أكتوبر العام الماضي تشكل “تذكيرا قاتما بالدورة المتواصلة من الوحشية” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني” مشيرة إلى أنه في العام الماضي وحده قتل ما معدله 115 فلسطينيا يوميا وأصيب 274 آخرون كما تم محو مجتمعات بأكملها من غزة وأصبحت مناطق شاسعة غير صالحة للسكن.

وأكدت أنه “لا يمكن للعالم أن يستمر في غض الطرف عن هذه الأرواح الضائعة والمستقبل المسروق في ظل استمرار حملة العنف والقمع على الرغم من المفاوضات العديدة وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتي لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة ملموسة”.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتحدى جميع القرارات الدولية ويرتكب أعمال إبادة جماعية بالإضافة الى قيامه بتوسعة المستوطنات غير القانونية وتدميره للبنية الأساسية كما انه يرتكب حاليا انتهاكات تمس سلامة لبنان وسيادته.

وفي السياق ذاته شددت ماليزيا على انه “لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تمر دون عقاب على انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب”.

وجددت دعمها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدة أنها ستعمل بلا كلل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.