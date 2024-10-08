ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

وصل الى البلاد صباح اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقبال سموه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومعالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي وزير الرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ومعالي وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومعالي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، ومعالي وزير دولة خليفة بن شاهين المرر، ومعالي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال حميد بالهول وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الاماراتية.