سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 3.64 دولار ليبلغ 78.30 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64ر3 دولار ليبلغ 30ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 66ر74 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82ر2 دولار لتبلغ 87ر80 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 75ر2 دولار لتبلغ 13ر77 دولار للبرميل.

وفي تداولات الأسبوع الماضي ارتفع خام برنت أكثر من 8 في المئة كذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 9 في المئة على أساس أسبوعي في أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بشكل متسارع في الشرق الأوسط وما صاحبها من مخاوف بشأن الإمدادات النفطية العالمية.