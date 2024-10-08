الداخلية: ضبط ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية بحوزتهم 8 كيلو مخدرات متنوعة و1000 كبسولة لاريكا ومبالغ مالية في كبد

ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، والعمل بشكل مستمر على رصد الشبكات الإجرامية بهدف القضاء على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، والتصدي لكل ما يهدد أمن المجتمع من هذه الآفات الخطيرة.

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من مداهمة جاخور في منطقة كبد وضبط ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، وعُثور بحوزتهم على (3) كيلو جرامات من الحشيش، و (3) كيلو جرامات من مادة “الكيميكال”، و (2) كيلو جرام من مادة “الشبو”، بالإضافة إلى ألف كبسولة من “اللاريكا”، ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم، للحفاظ على أمن البلاد، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).