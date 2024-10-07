صورة أرشيفية

أوكرانيا تقول إن صاروخا روسيا أصاب سفينة مدنية في ميناء أوديسا وأوقع قتيلا

7 أكتوبر، 2024
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قالت أوكرانيا الإثنين إن صاروخا روسيا أصاب سفينة مدنية ترفع علم بالاو في ميناء أوديسا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على متنها، وذلك في هجوم هو الثاني من نوعه في الأيام الأخيرة.

وقال أوليغ كيبر، رئيس منطقة أوديسا “ضرب العدو سفينة مدنية ترفع علم بالاو بصاروخ بالستي”، وأضاف “قُتل أوكراني يبلغ 60 عاما، وهو موظف في شركة خاصة بنقل بضائع الشحن. وأصيب خمسة أجانب آخرين بجروح… إنه الهجوم الثاني الذي يستهدف  سفينة مدنية في موانئ منطقة أوديسا في الأيام القليلة الماضية”.

المصدر
أ ف ب
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7 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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