انهيار منجم في زامبيا يودي بحياة 10 أشخاص

اعلنت الشرطة مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين في انهيار منجم في جنوب غرب زامبيا الاثنين.

يقع المنجم الذي انهار صباحا في منطقة مومبوا. وقالت مفوضة الشرطة المركزية تشاريتي مونجانجا شاندا في بيان إن الانهيار وقع “أثناء ممارستهم أنشطة التعدين”.

وتم انتشال تسع جثث وتم إنقاذ ستة عمال، بحسب الشرطة.

وتوفي أحدهم متأثرا بجروحه، ليرتفع عدد القتلى إلى عشرة.

وأكدت الشرطة أنها “تعمل بجد لتحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا في المنجم لدى وقوع الحادث”.

في زامبيا حقول تعدين كثيرة، وتشهد البلاد حوادث دامية على نحو متكرر.

في آب/اغسطس الماضي، انتشلت ثماني جثث من منجم حصى انهار شرق العاصمة لوساكا.