صورة تعبيرية

انهيار منجم في زامبيا يودي بحياة 10 أشخاص

7 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

اعلنت الشرطة مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين في انهيار منجم في جنوب غرب زامبيا الاثنين.

يقع المنجم الذي انهار صباحا في منطقة مومبوا. وقالت مفوضة الشرطة المركزية تشاريتي مونجانجا شاندا في بيان إن الانهيار وقع “أثناء ممارستهم أنشطة التعدين”.

وتم انتشال تسع جثث وتم إنقاذ ستة عمال، بحسب الشرطة.

وتوفي أحدهم متأثرا بجروحه، ليرتفع عدد القتلى إلى عشرة.

وأكدت الشرطة أنها “تعمل بجد لتحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا في المنجم لدى وقوع الحادث”.

في زامبيا حقول تعدين كثيرة، وتشهد البلاد حوادث دامية على نحو متكرر.

في آب/اغسطس الماضي، انتشلت ثماني جثث من منجم حصى انهار شرق العاصمة لوساكا.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
7 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البابا يندد بفشل الدبلوماسية “المخزي” في الشرق الأوسط

7 أكتوبر، 2024

إسبانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

7 أكتوبر، 2024

الرئيس الفرنسي: شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب لا تؤدي للأمن في المنطقة

6 أكتوبر، 2024

العاهل الأردني: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية إيقاف حرب الاحتلال على غزة ولبنان

6 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى