وزير الإسكان: ضرورة إنجاز المشروعات القائمة وفق أعلى جودة وضمن الجدول الزمني المحدد

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إنجاز المشروعات القائمة وفق أعلى جودة إلى جانب العمل على تذليل المعوقات أمامها لتوفير السكن للمواطنين وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال المشاري في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال المؤسسة (بيوم الاسكان العربي) اليوم الاثنين إن مشاركة الكويت في هذا اليوم تأكيد على الالتزام بتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وهو ما يبلور شعار هذا العام الذي يأتي تحت عنوان (تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري).

وأضاف أن مشروعات المؤسسة القائمة والمستقبلية تسعى لتحقيق الاستقرار السكني على قاعدة توفير السكن الملائم لكل أسرة بما يعزز الارتقاء بنوعية الخدمات السكنية والمجتمعية والتنموية إذ نجحت الكويت على مدى عشر سنوات ماضية بتوزيع وتسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأوضح أن المؤسسة نجحت في تقديم مشروعات إسكانية عملاقة وذلك في مدن المطلاع و(جنوب سعد العبدالله) و(جنوب صباح الأحمد) مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة في طرح المشروعات الكبرى لتقليص فترة الإنتظار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

وبين المشاري أن المؤسسة تحرص على التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة لرفع جودة الأعمال في المشروعات والتأكيد على الإلتزام بالجدول الزمني والسعي نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال توسعة المشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة بما يلبي حاجة المواطنين وتوفير الخدمات لهم وتسهيل المعاملات على المراجعين من خلال إتمام التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية إلكترونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.