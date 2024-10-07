الإحصاء: انخفاض قيمة صادرات الكويت 1% في يونيو الماضي الى 1.9 مليار دينار

قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم الاثنين إن قيمة صادارت الكويت في يونيو الماضي بلغت 9ر1 مليار دينار كويتي (نحو 2ر6 مليار دولار أمريكي) بنسبة انخفاض بلغت واحد في المئة مقارنة بشهر يونيو 2023.

وأضافت الإدارة في إحصائية بشأن التجارة الخارجية لدولة الكويت عن شهر يونيو الماضي خاصة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 5ر2 في المئة لتبلغ 4ر888 مليون دينار (نحو 9ر2 مليار دولار) مقارنة مع يونيو 2023.

وأوضحت أن فائض الميزان التجاري في يونيو الماضي بلغ 222 مليون دينار (نحو 732 مليون دولار) بانخفاض نسبته 7ر3 في المئة عن الشهر ذاته من 2023 حينما بلغ 8ر229 مليون دينار (نحو 755 مليار دولار).

وذكرت أن حجم التبادل التجاري استقر خلال يونيو الماضي عند 8ر2 مليار دينار (نحو 2ر9 مليار دولار) مقارنة بذات الشهر من 2023 موضحة أن فصل (الوقود المعدني) تصدر قائمة أهم السلع المصدرة من الكويت خلال يونيو الماضي.

وأوضح أن قيمة الصادرات لهذا الفصل بلغت 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار) بنسبة 3ر91 في المئة من اجمالي الصادرات في حين جاء (منتجات كيميائية وعضوية) ثانيا بقيمة 6ر59 مليون دينار (نحو 315 مليون دولار) بنسبة 3 في المئة من إجمالي الصادرات.

وذكرت أن فصل (الالات والاجهزة وادوات كهربائية) تصدر قائمة أهم السلع المستوردة في يونيو الماضي بقيمة اجمالية بلغت 7ر128 مليون دينار (نحو 7ر424 مليون دولار) بنسبة 5ر14 في المئة من اجمالي السلع المستوردة.

وعن ترتيب أهم الدول المصدر إليها من الكويت في تلك الفترة أفادت بأن الهند احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم الدول المصدر إليها عدا السلع النفطية في يونيو الماضي إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 9ر45 مليون دينار (نحو 151 مليون دولار) تلتها الامارات العربية المتحدة بنحو 25 مليون دينار (حوالي 5ر82 مليون دولار) ثم السعودية فالعراق والصين.

أما فيما يخص الدول المستورد منها فقد احتلت الصين المرتبة الاولى بواردات بلغت 160 مليون دينار (حوالي 480 مليون دولار) ثم الامارات فالولايات المتحدة الامريكية فاليابان ثم السعودية.

وأشارت إلى انخفاض نسبة الصادرات من الكويت الى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي بنسبة 5ر0 في المئة مقارنة بذات الشهر من 2023 لتصل الى 9ر54 مليون دينار (نحو 181 مليون دولار) في حين بلغت حصة الصادرات الى الدول الخليجية 8ر2 في المئة من اجمالي الصادرات في يونيو الماضي.