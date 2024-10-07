البابا يندد بفشل الدبلوماسية “المخزي” في الشرق الأوسط

ندد البابا فرنسيس الاثنين في رسالة إلى الكاثوليك في الشرق الأوسط بفشل القوى العظمى “المخزي” في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال البابا “قبل سنة أشعل فتيل الحقد، ولم ينطفئ لا بل استعر واستحال دوامة عنف” جراء “عجز الاسرة الدولية المخزي وكذلك أقوى الدول، عن إسكات الأسلحة ووضع حد لمأساة الحرب”.

دعا الحبر العظم الأرجنتيني إلى الصلاة والصوم الاثنين المقبل، بعد عام من الهجوم الذي نفذته حركة حماس في الأراضي المحتلة، في حين أصبح الشرق الأوسط مهددا بالاشتعال مع فتح جبهة جديدة ضد حزب الله في لبنان والهجوم الإيراني.

كما جدد البابا دعوته إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال “لن أتعب من التكرار والقول إن الحرب هزيمة وإن الأسلحة لا تبني المستقبل بل تدمره وأن العنف لن يجلب أبدا السلام. والتاريخ يثبت ذلك، ومع ذلك يبدو أن السنوات العديدة من الصراعات لم تعلمنا شيئا”.