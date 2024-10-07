وزير البلدية: عدم التهاون بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة في المناطق الصحراوية المكشوفة

وزير البلدية: عدم التهاون بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة في المناطق الصحراوية المكشوفة

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الاثنين عدم تهاون في إزالة جميع العشوائيات المتعدية على أملاك الدولة في المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب وشمال البلاد.

وأوضح الوزير المشاري في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية قام بها على المنطقة البرية جنوب البلاد أن الهدف من عمليات الرصد للعشوائيات المقامة على أملاك الدولة هو إزالتها لتنظيم الفئات التي تستخدم البر.

وقال إن البلدية بصدد تنظيم عملية الرعي وتحديد الفئات المستحقة بالتعاون مع الهيئات والوزارات المتخصصة من خلال إجراءات وخطوات سيتم اتباعها لتسجيل أصحاب المواشي حتى يتم معرفة الاشخاص الذين يستخدمون أراضي أملاك الدولة.

وأضاف أن عملية تنظيم تسجيل أصحاب المواشي سيسهل على الجهات المختصة إزالة العشوائيات المختلفة بشكل فوري مبينا “أننا نشاهد اليوم تضافر جهود العديد من وزارات ومؤسسات الدولة ومنها الداخلية والدفاع والمالية وهيئة البيئة وهيئة الزراعة حتى يتم تنظيم المواقع الصحراوية المكشوفة”.

وأكد استمرار بلدية الكويت لأعمال الإزالة والتنظيف بشكل مستمر ليتم تنظيم تلك المواقع البرية مشددا أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون.

من جانبه قال رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية الكويت عبدالله جابر في تصريح مماثل إن الفريق قام برصد المخالفات والتعديات في المناطق الصحراوية جنوب البلاد في الاشهر الماضية لإزالتها وفق النظم واللوائح.

وأضاف جابر أن حملة الازالات التي انطلقت اليوم هي استمرار لخطة عمل بدأت في رصد التعديات والمخالفات ثم تحرير محاضر بالتعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ثم المرحلة النهائية وهي الازالات الكاملة لها.