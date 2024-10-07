وزير التعليم العالي: ندعم جامعة عبدالله السالم بكل ما تحتاجه لمواصلة مسيرتها التعليمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال دعم (التعليم العالي) لجامعة عبدالله السالم بكل ما تحتاجه لمواصلة مسيرتها التعليمية وتخريج كوكبة من الشباب الكويتيين المؤهلين للعمل في مختلف المجالات والتخصصات.

وقال الوزير الجلال في تصريح صحفي خلال احتفال الجامعة اليوم الاثنين بمرور عام على إطلاق أول عام دراسي فيها واستقبال أول دفعة من الطلاب والطالبات إن حرص الإدارة الجامعية على أن تكون البرامج التعليمية متواكبة وحديثة يبين أن جامعة عبدالله السالم تصب جهودها في الاتجاه الصحيح.

وأشاد بجهود مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والهيئات العاملة فيها لناحية الاستعداد الأكاديمي والطلابي والبرامج التعليمية وكيفية ربطها مع مع احتياجات سوق العمل.

من جانبها أكدت رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الدكتورة موضي الحمود في كلمة ألقتها خلال الحفل أن الجامعة “بكل ما يحمله اسمها من إرث تاريخي وثقافي أصبحت الآن محطة فاصلة ومضيئة في مسيرة عمل المنظومة التعليمية العليا في دولة الكويت”.

وتقدمت الحمود بخالص الشكر والعرفان لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما أولاه سموه من اهتمام وعناية فائقة ومتابعة لهذه الجامعة وإصراره على تنفيذها على أرض الواقع بأقرب وقت وأعلى جودة ممكنة حتى صارت واقعا ملموسا.

كما خصت بالشكر مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي المتعاقبين وجميع مؤسسات الدولة على دعمهم ومساندتهم لهذه الجامعة الفتية خلال مراحل إنشائها وعملها مشيرة إلى أن جامعة عبدالله السالم ممثلة بمجلس إدارتها وأعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية تسعى نحو تحقيق الرسالة السامية لدولة الكويت.

من ناحيته قدم نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي ونائب مدير الجامعة للمعلوماتية والرقمنة الدكتور فواز العنزي عرضا تناول رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

كما عرض العنزي كيفية تصميم برامج الجامعة ومقرراتها والمرتكزات التي قامت عليها وإنجازاتها منذ تأسيسها علاوة على لوائحها وسياساتها وأنظمتها الإدارية وأنظمتها المتكاملة.

وشهد الاحتفال عرض فيلم مرئي عن انطلاق الجامعة وتدشين العام الدراسي الاول فيها واستعدادها لاستقبال اول دفعة دراسية خلال العام الجامعي 2023/2024.