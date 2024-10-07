سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء تنزانيا والمكسيك والبرازيل وأوزبكستان وجورجيا وفيتنام

7 أكتوبر، 2024
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احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير سعيدي حسين ماسورو سفيرا لجمهورية تنزانيا الاتحادية والسفير إدواردو باتريسيو بينيا هالر سفيرا للولايات المكسيكية المتحدة والسفير رودريغو دي اراوجو جابش سفيرا لجمهورية البرازيل الاتحادية والسفير ايوب خان يونسوف سفيرا لجمهورية اوزبكستان والسفير نوشرفان لومتاتيدزة سفيرا لجورجيا والسفير نغيون دوك ثانغ سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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7 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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