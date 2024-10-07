وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

إسبانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

7 أكتوبر، 2024
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جدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم الاثنين التأكيد على أن حل الدولتين هو “الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال الباريس في لقاء مع التلفزيون الإسباني الرسمي إن بلاده تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقصف البنى التحتية المدنية والقتل العشوائي للمدنيين.

وطالب مجددا بالإيقاف الفوري لإطلال النار وتحرير جميع الرهائن والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وانهاء العنف.

وشدد ألباريس على أن إسبانيا “لن تستسلم وستواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط والمضي قدما في تطبيق حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام”.

المصدر
وكالات
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7 أكتوبر، 2024
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