ثورة في التسوق للأمهات! يوليا يقدم Chat GPT لمساعدة الأمهات في اختيار المنتجات

أعلن تطبيق يوليا، المنصة الرائدة في مجال بيع مستلزمات الأطفال والحوامل في الكويت، عن إطلاق خدمة Yuehlia AI، وهي عبارة عن روبوت محادثة يعمل بتقنية Chat GPT، ليكون بذلك أول تطبيق في الكويت يقدم هذه الخدمة المبتكرة.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة التسوق لعملاء يوليا، حيث يمكنهم الآن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات مخصصة حول المنتجات المناسبة لأطفالهم. فبفضل قاعدة بيانات يوليا الشاملة التي تضم أكثر من 10,000 منتج من 400 علامة تجارية، يمكن لـ Yuehlia AI تقديم إجابات دقيقة وشخصية على استفسارات العملاء حول أي منتج.

باستخدام خدمة Yuehlia AI، يمكن للعملاء:

الحصول على توصيات مخصصة: ببساطة، يمكن للعملاء وصف احتياجاتهم، وسيتولى الذكاء الاصطناعي اقتراح قائمة من المنتجات المناسبة.

التعرف على المنتجات: يمكن للعملاء طرح أسئلة حول ميزات وعيوب المنتجات المختلفة، وكيفية استخدامها.

التسوق المباشر: يمكن للعملاء شراء المنتجات الموصى بها مباشرة من خلال التطبيق.

وقال السيد أيمن الرويح، المؤسس للشركة: “نحن فخورون بإطلاق خدمة Yuehlia AI، والتي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا لتقديم أفضل تجربة تسوق ممكنة لعملائنا. من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، نسعى إلى تلبية احتياجات الأمهات بشكل أفضل وتوفير الوقت والجهد عليهن.”

وأضاف الرويح: “نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تغيير طريقة تسوقنا، ويسعدنا أن نكون الرواد في هذا المجال في الكويت.“

الجدير بالذكر أن تطبيق يوليا تم تأسيسه في عام 2019، وقد حظي بشعبية كبيرة بين الأمهات في الكويت بفضل خدماته المميزة، والتي تشمل:

التوصيل السريع: يصل الطلب خلال ساعة واحدة من إتمامه.

تشكيلة واسعة من المنتجات: أكثر من 400 علامة تجارية.

سهولة الاستخدام: واجهة مستخدم سهلة التسوق والبحث.