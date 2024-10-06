الهلال الأحمر الكويتي يدشن مخيما طبيا بمحافظة تعز اليمنية

دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد المخيم الطبي الجراحي للجراحة العامة وجراحة التشوهات بمستشفى المظفر العام بمدينة (تعز) جنوب غربي اليمن والذي يهدف لإجراء 100 عملية جراحية مختلفة للمستفيدين من الفئات الأكثر تضررا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وأشادت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية إيلان عبدالحق في تصريح صحفي خلال التدشين بدور ودعم الكويت في تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية في المحافظة وخاصة في المجال الصحي.

وثمنت جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي ودعمه للقطاع الصحي والمشاريع التنموية في اليمن ومحافظة (تعز) بشكل خاص مشيرة إلى أن هذا الجهد الإنساني في المخيم سيسهم بشكل ملموس في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا وتخفيف معاناة الشرائح المجتمعية الأكثر تضررا وغير القادرة على تحمل أعباء وتكاليف الخدمات الصحية.· من جانبه أوضح مدير مكتب (مؤسسة استجابة – تعز) المنفذة للمشروع محمد الكثيري أن المخيم الطبي المجاني الذي سيجري 100 عملية جراحية مختلفة يهدف للتخفيف من معاناة المرضى المعدمين والأكثر احتياجا ومعاناة في ظل الظروف الراهنة في اليمن.

وأعرب الكثيري عن شكره وتقديره باسم جميع المستفيدين من هذا المشروع وغيره من المشاريع الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على دعمها المؤثر لقطاع الصحة في اليمن وتخفيف معاناة مواطنيه الذين تزيح عنهم مثل هذه المشاريع معاناة شديدة وتساعدهم في مواصلة حياتهم بعيدا عن معاناة المرض ووطأة تكاليفه الباهظة مقارنة بظروفهم وأوضاعهم المعيشية القاسية.