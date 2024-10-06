شراكة بين ABK Capital وBlackstone أكبر مدير أصول بديلة في العالم

دخلت شركتا ABK Capital الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وBlackstone أكبر مدير أصول استثمارات بديلة في العالم، في شراكة لإتاحة حلول استثمارية رائدة في الأسواق الخاصة، وتحديداً في أسواق الائتمان الخاص، للمستثمرين والعملاء في الكويت، بحيث تعتبر Blackstone الشركة الأولى عالمياً في إدارة أصول الاستثمارات البديلة، وتدير أصولاً بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي، منها 418 مليار دولار أمريكي في أسواق الائتمان، كما تدير محفظة عقارية عالمية مكونة من ما يقارب 12.4 ألف عقار تقدّر بقيمة 603 مليار دولار أمريكي.

ويأتي ذلك في ظل زيادة رغبة المستثمرين في فئة أصول الائتمان الخاص بشكل مطرد خلال السنوات الفائتة نظراً لتوفيرها عوائد جاذبة نسبياً عند مقارنتها بمخاطرها (عوائد معدلة المخاطر)، حيث نما حجم هذه الفئة من الأصول بشكل متسارع في الفترة الماضية لما توفره للمقترض من وصول سهل وسريع لرأس المال ومفصل حسب حاجة المقترض، مقابل توفير ريع أكبر للمستثمرين مصحوب بمعدلات تذبذب وتخلف عن السداد أقل نسبياً من الأصول الأخرى بحسب السجل التاريخي لفئة أصول الائتمان الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية الإقراض المباشر، والتي تركز عليها هذه الشراكة، تضيف طبقة إضافية لعملية إدارة مخاطر الائتمان الخاص، إذ تركز هذا الاستراتيجية على الديون ذات الضمانات الأولية والشروط المحكمة في عقودها، وتعتبر Blackstone إحدى الشركات الأكبر عالمياً في فئة أصول الإقراض المباشر، وتركز منصة حلولها الاستثمارية لفئة أصول الائتمان على إستراتيجية الإقراض المباشر ذي الضمانات الأولية بالإضافة إلى فئات أصول ائتمانية أخرى، في حين تعدّ ABK Capital الشركة الرائدة محليا في توفير حلول الائتمان الخاص للعملاء والمستثمرين في الكويت وهي توفر حالياً محفظة ذات تنوع كبير في فئة أصول الإقراض المباشر ذي الضمانات الأولية.

أما بالنسبة لفئة أصول العقارات الخاصة، فإنها حققت تاريخياً مزيجا جيدا من عوائد ارتفاع القيمة والريع المباشر المصحوب بتذبذب أقل نسبياً، كما أن ارتباطها الأقل نسبيا بالأصول الأخرى يحقق تنوعاً إضافياً في محفظة المستثمرين. وتوفر منصة Blackstone للحلول العقارية انكشافاً على فرص عالمية في فئة الأصول العقارية، مستفيدة من حجم الشركة وخبرتها، بينما تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن النهج السائد في السوق المحلية هو الاستثمار في عقار عيني واحد أو مجموعة محددة من العقارات العينية، فإن ABK Capital ستستمر في توفير حلول استثمارية عقارية مبنية على الصناديق المفتوحة والتي توفر انكشافا ذا تنوع جيد في فئة أصول العقارات من حيث عدد العقارات وأسواقها وقطاعاتها.

وستدعم الشراكة مع Blackstone في فئات أصول الائتمان الخاص والعقارات الخاصة نهج ABK Capital في هذا المجال، وستمكنها من توفير حلول مختلفة لقاعدة أكبر من العملاء، من خلال توفيرها لحلول الأسواق الخاصة بشكل أكبر من السابق، وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين شحرور الرئيس التنفيذي لشركة ABK Capital، إن “شراكتنا مع Blackstone تعتبر حجر زاوية لالتزامنا بتقديم الحلول الرائدة للمستثمرين المحليين والإقليميين، وتجسيداً لالتزامنا بتقديم أفضل مديري الأصول والحلول استثمارية لعملائنا، وبالاستفادة من سجل Blackstone، فإننا سنقدم الحلول الاستثمارية في الأسواق الخاصة، والتي تناسب أهداف واحتياجات قاعدة كبيرة من المستثمرين”.

من ناحيتها، قالت راشمي مدن، الرئيسة التنفيذية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لحلول الثروات الخاصة في Blackstone، تعليقاً على هذه الشراكة “نشهد طلباً قوياً على الأسواق الخاصة من المستثمرين الأفراد والراغبين في تنويع محافظهم، لتشمل فئات أصول كانت مقتصرة في السابق على المستثمرين المؤسسيين، ولذلك نحن سعداء بالشراكة مع ABK Capital لإتاحة إستراتيجيات Blackstone للعقارات الخاصة والائتمان الخاص لعملائها”.