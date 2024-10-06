وزارة المالية تشارك في الاجتماع الـ11 لكبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية بقطر

شاركت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد في الاجتماع ال11 للجنة كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.

وذكرت وزارة المالية في بيان أن الاجتماع بحث المواضيع المهمة بهدف الوصول للتكامل الاقتصادي الخليجي المنشود مشيرة إلى استعراضه نتائج الاجتماع ال10 للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنعقد العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري ال17 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والإحاطة بمستجدات وتطورات تنفيذ خطة وآلية عمل البرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بحوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك إضافة إلى استعراض برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.

وبين أهمية توصل الوكلاء إلى توافق على مجمل الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في جميع المواضيع الاقتصادية لدعم مسيرة العمل المشترك لتلبية مصالح وطموحات قادة وشعوب مجلس التعاون.