العاهل الأردني خلال جلسة مباحثات مع نظيره ملك اسبانيا

العاهل الأردني: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية إيقاف حرب الاحتلال على غزة ولبنان

6 أكتوبر، 2024
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه إيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال مباحثات ثنائية موسعة عقدها الملك عبد الله الثاني مع ملك إسبانيا فيليب السادس ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأردنية والتي تستغرق يومين مشددا على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة توقف العنف وتحمي أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن العاهل الأردني موقف إسبانيا الداعم تحقيق السلام على أساس حل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين مؤكدا استمرار الأردن في التنسيق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

ووفق البيان أشاد الملك فيليب السادس بجهود الإصلاح في الأردن التي يقودها الملك عبد الله الثاني مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وذكر أن العاهل الأردني بحث مع نظيره ملك اسبانيا سبل العمل على مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة وضمان وصولها.

المصدر
وكالات
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6 أكتوبر، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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