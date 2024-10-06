“التطبيقي” تفتتح معرضها الطلابي الثالث بعنوان “من قرارك إلى استقرارك”

افتتح المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الأحد المعرض الطلابي الثالث (من قرارك إلى استقرارك) الموجه للطلبة لتقديم التوجيه والارشاد لهم برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال.

وقال الدكتور الفجام في كلمة بافتتاح المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على مسرح الهيئة بمنطقة الشويخ إن المعرض يضم جميع كليات ومعاهد الهيئة والأقسام التي تخدم الطالب تحت سقف واحد بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة بهدف تقديم التوجيه والإرشاد للطالب.

وأكد حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار للطلاب والطالبات من لحظة التحاقهم بها وحتى لحظة تخرجهم داعيا الطلبة إلى ضرورة حضور هذا الملتقى للرد على جميع استفساراتهم ولتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلبة بالهيئة الدكتور عبدلله العجمي في كلمة ممثلة بأن الدورة الثالثة من المعرض تأتي استمرارا لجهود الهيئة ممثلة بعمادة شؤون الطلبة للتواصل والتفاعل مع الطللاب والطالبات إذ يتميز هذا المعرض بعنوان (من قرارك إلى استقرارك) وهو رحلة يقوم بها الطالب بالمرور بجميع المراحل من لحظة اتخاذه لقرار الالتحاق بالهيئة حتى تخرجه.

وأضاف العجمي أنه سيتم خلال المعرض الرد على جميع الاستفسارات الشائعة مثل استخراج الهوية والتقديم على المكافأة الاجتماعية وشروط مكافأة التفوق والتخصص النادر وغيرها بالإضافة إلى التعرف على أقسام الكليات والمعاهد وجهات سوق العمل.

وشهد المعرض مشاركة جميع الكليات والمعاهد بالإضافة إلى عدد من الإدارات والأقسام التي تخدم الطلبة ومشاركات من خارج الهيئة منها أكاديمية (سعد العبدلله) للعلوم الأمنية ومركز (الخرافي) لأنشطة المعاقين ووزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

كما شهد المعرض مشاركة كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العامة وديوان الخدمة المدنية وبنك بوبيان والبنك الوطني وغيرها من الجهات إضافة إلى حضور عدد من قياديي الهيئة ومجموعة من سفراء الدول العربية وعدد كبير من الطلبة والطالبات.