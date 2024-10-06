قوة الاطفاء العام تشارك في الاجتماع الاقليمي لقادة فرق البحث والإنقاذ بجنيف

قوة الاطفاء العام تشارك في الاجتماع الاقليمي لقادة فرق البحث والإنقاذ بجنيف

شاركت قوة الإطفاء العام في اجتماع المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في جنيف برئاسة رئيس مركز البحث والإنقاذ وضابط الاتصال السياسي العقيد أيمن عبدالوهاب.

وذكرت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأحد أن الاجتماع استمر ليوم واحد ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة تطوير قدرات البحث والإنقاذ لتعزيز الجاهزية في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لإنقاذ الأرواح.

وأضافت أن الاجتماع ركز على أهمية التعاون الدولي في مجال التدريب وتطوير المهارات البشرية لضمان الوفاء بالمعايير الدولية الأساسية للبحث والإنقاذ مشيرة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين فرق الإنقاذ الدولية خاصة في ضوء الكوارث الأخيرة وذلك من خلال إنشاء خلية بحث وإنقاذ مشتركة بين الدول.

وأفادت بأن الاجتماع خلص إلى عدة توصيات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل مهام فرق البحث والإنقاذ لضمان استجابة فعالة في حالات الطوارئ.