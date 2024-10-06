النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

النائب الأول يهنئ وزير الدفاع المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

6 أكتوبر، 2024
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بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول عبدالمجيد صقر بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقالت رئاسة الأركان العامة الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الوزير الشيخ فهد اليوسف أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية التي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية.

المصدر
كونا
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6 أكتوبر، 2024
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