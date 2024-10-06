رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

ميقاتي يطالب بالضغط على الاحتلال من أجل وقف إطلاق النار في لبنان

6 أكتوبر، 2024
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دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد إلى الضغط على الاحتلال من أجل “وقف إطلاق النار” بعد ليلة من الغارات العنيفة هزّت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال ميقاتي في بيان “نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا”، معربا عن تأييده “النداء المشترك الذي اصدرته فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وأجنبية” من أجل وقف إطلاق النار، وشكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “دعمه للبنان”.

المصدر
أ ف ب
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6 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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