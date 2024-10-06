سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه رعاه الله بالكثير من الفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية ومعربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.