صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

6 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه رعاه الله بالكثير من الفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية ومعربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
الوسوم
6 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

النائب الأول يهنئ وزير الدفاع المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

6 أكتوبر، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

6 أكتوبر، 2024

سمو ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

6 أكتوبر، 2024

رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية تؤكد أهمية تبادل الخبرات لدعم المرأة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع

5 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى