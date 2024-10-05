الدوري الإسباني: ريال مدريد يعوض خسارته القارية ويلحق ببرشلونة إلى الصدارة

عوّض ريال مدريد خسارته القارية في دوري أبطال أوروبا بفوز محلي على ضيفه فياريال 2-0 السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض الأورغوياني فيديريكو فالفيردي نفسه نجما للقاء بافتتاحه التسجيل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (14)، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي هز الشباك بسيناريو مشابه (73).

ولحق ريال بغريمه التقليدي برشلونة إلى الصدارة بـ 21 نقطة لكل منهما، علما أن النادي الكاتالوني يحلّ ضيفا على ألافيس الأحد لاستعادة فارق الثلاث نقاط في حال فوزه.

وفي وقت حافظ على سجله خاليا من الخسارة في الدوري مع 6 انتصارات مقابل ثلاث تعادلات، سقط ريال على الصعيد القاري للمرة الاولى في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام ليل الفرنسي 0-1.

واثار الوافد الجديد من باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي حالة من التساؤلات بشأن قرار مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان عدم ضمه إلى قائمة “الديوك” في الاستحقاقين الدوليين من اجل التعافي بشكل كليّ، في حين عاد من الاصابة ودخل في الدقيقة 57 أمام ليل وزج به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اساسيا أمام فياريال.

من ناحيته، قدّم فريق “الغواصات الصفراء” الذي غاب عنه أفضل هداف في صفوفه الوافد الجديد المهاجم ايوزي بيريس (6 أهداف) صورة جيدة مع بداية الموسم باحتلاله للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين كانت خسارته الوحيدة قبل هذه الامسية أمام برشلونة 1-5 في المرحلة السادسة.

وبكّر ريال في التسجيل من ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش تركها الانكليزي جود بيلينغهام لتصل إلى فالفيردي الذي سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة اصطدمت بقدم أليكس بايينا وانحرفت قليلا لتستقر على يسار الحارس دييغو كوندي (14).

وكاد العاجي نيكولاس بيبي يفعلها لصالح فياريال إلّا أن رأسيته اصطدمت بالعارضة (16).

واهدر مبابي محاولة أولى (29) واخرى انفرادية بمواجهة الحارس الذي فشل في تجاوزه (39) وقبلها بيلينغهام (37).

واستهل فياريال الشوط الثاني مهاجما لادراك التعادل، فسدد بايينا ركلة حرة من 20 مترا مرت بجوار قائم الحارس الأوكراني أندري لونين (55).

واجرى مدرب فياريال مارسيلينو ثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتنشيط فريقه (68)، في حين كاد البرازيلي فينيسيوس جونيور يضاعف النتيجة بعد تبادل مع مبابي، إلا ان كرته لم تهز الشباك (70)، ليخرج بعد دقيقة المهاجم الفرنسي ويدخل البرازيلي الآخر رودريغو.

ومرر فالفيردي كرة لفينيسيوس سددها بقدمه اليسرى من خارج المنطقة صاروخية في الشباك (73)، في رابع أهدافه هذا الموسم، قبل أن يخرج بعد 6 دقائق ويحل التركي أردا غولر بدلا منه.

وتلقى ريال ضربة موجعة باصابة مدافعه داني كارفاخال الذي تعرض لاصابة قوية في ركبته وخرج على حمالة باكيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

أوساسونا يواصل نتائجه الجيدة

وواصل أوساسونا نتائجه الجيدة مع بداية الموسم الجديد بتعادله خارج الديار مع مضيفه خيتافي 1-1.

وتأخر أوساسونا الذي كان حقق مفاجأة مدوية على ارضه باسقاطه برشلونة المتصدر 4-2 في المرحلة الماضية، بهدف التركي برتوغ أوزغور يلدريم (21)، قبل أن يدرك الكرواتي أنتي بوديمير التعادل بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة (60).

وهو الهدف الرابع للمخضرم بوديمير (33 عاما) هذا الموسم في الدوري.

ولم يذق أوساسونا طعم الخسارة للمباراة الرابعة تواليا (فوزان وتعادلان)، وتحديدا منذ خسارته أمام رايو فايكانو 1-3 في المرحلة الخامسة، رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس موقتا.

وعاد إسبانيول إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 2-1.

تقدم إسبانيول بهدفي الالباني ماراش كومبولا (18) وخوفري كاريراس (47)، وقلّص مايوركا النتيجة عبر قائده أنتونيو رايو (68).

وكان إسبانيول صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط خسر أمام ريال مدريد 1-4 وفياريال 1-2 وريال بيتيس بهدف نظيف، قبل أن يفوز على مايوركا السابع مع 14 نقطة.

وخسر لاس بالماس صاحب القاع ووصيفه بلد الوليد أمام ضيفيهما سلتا فيغو 0-1 ورايو فايكانو 1-2 تواليا.

ويدين سلتا فيغو التاسع مع 13 نقطة بفوزه إلى بورخا إيغليسياس الذي سجل هدف المباراة الوحيد (28).

وأكمل سلتا فيغو اللقاء بتسعة لاعبين اثر طرد لاعبيه في غضون دقيقتين الغيني إلي موريبا (54) وإياغو أسباس (56).

وفرض خورخي دي فروتوس نفسه نجما لفريقه فايكانو بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 57 و80، ردا على هدف المغربي سليم أملاح (51).

ويلعب لاحقا ريال مدريد حامل اللقب مع فياريال.

وتتابع منافسات المرحلة الاحد، فيلعب جيرونا مع أتلتيك بلباو، وألافيس مع برشلونة، وإشبيلية مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد.