التعليم العالي: ملتزمون بقرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة دون زيادة أو نقصان

أكدت وزارة التعليم العالي الكويتية مساء اليوم السبت التزامها بقرار مجلس الوزراء رقم 1266 الصادر في اجتماعه رقم 48 – 3 لسنة 2022 بشأن تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة من دون أي زيادة أو نقصان.

وقالت (التعليم العالي) في تدوينة عبر حسابها في منصة (إكس) إنه “بعد مراجعة ما تم صرفه لوحظ وجود بعض القيم التي تم إقرارها لا تتطابق مع نسبة الـ50 في المئة الواردة بقرار مجلس الوزراء وذلك بناء على ماورد من ملاحظة جهاز المراقبين الماليين وعليه تم تعديل تلك المخصصات وفق القرار الصادر بتحديد المبالغ المخصصة للطلبة في دول الابتعاث بحيث يكون صرف المبالغ متوافق بشكل دقيق بالمبالغ المحددة بالقرار الوزاري”.

وأكدت (التعليم العالي) حرصها الدائم على مصلحة الطلبة والطالبات المبتعثين وأنها لن تألو جهدا في سبيل متابعة شؤونهم في الخارج لحين حصولهم على مؤهلاتهم التعليمية التي يسعون لها والتي ستؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في نهضة وطنهم الغالي الكويت.