ماكرون يأسف لخيارات نتانياهو في لبنان وخصوصا “العمليات البرية”

أسف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت لما قام به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو من “خيار” لجهة التدخل العسكري في لبنان، وخصوصا القيام بـ”عمليات برية”، مع تأكيده مجددا حق “إسرائيل” في “الدفاع عن نفسها”.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة التاسعة عشرة لمنظمة الفرنكوفونية في باريس، “آسف لكون رئيس الوزراء نتانياهو قام بخيار آخر (بدل وقف إطلاق النار الذي اقترحته باريس وواشنطن)، وتحمل هذه المسؤولية، وخصوصا (تنفيذ) عمليات برية على الأراضي اللبنانية”.

وأكد أن فرنسا متضامنة مع أمن “اسرائيل”، لافتا الى أنه سيستقبل الاثنين عائلات الضحايا الفرنسيين-الإسرائيليين الذين سقطوا في هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر.