“التربية”: للمعلم دور حيوي في التعليم والبناء وغرس القيم

ثمن وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني اليوم السبت دور المعلم في التعليم والبناء وغرس القيم معربا عن تهنئته للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وأكد الديحاني في بيان للوزارة أن المعلم هو منارة العلم وشعلة المعرفة وأساس بناء الأجيال وأحد أعمدة التنمية في المجتمع ويلعب دورا حيويا في غرس القيم وتنمية المجتمع بشكل كبير سواء من الناحية التعليمية أو من خلال الجوانب الاجتماعية والأخلاقية.

وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات وعطائهم الوافر مؤكدا أن وزارة التربية تحرص سنويا على تقدير الجهود المخلصة للمعلمين من مختلف المناطق التعليمية الذين يتفانون في نهضة المجتمع الكويتي وخلق جيل واع قادر على حمل الرسالة.

وذكر أن الوزارة حريصة على الاستثمار في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات عبر توفير البرامج التدريبية المتقدمة وورش العمل التي تواكب التطورات الحديثة سعيا لتطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات الحديثة بهدف بناء نظام تعليمي عصري قائم على أحدث المعايير العالمية.