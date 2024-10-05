“غلوبال فاينانس” تمنح “الخليج” جائزة أفضل بنك في الخدمات والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يواصل بنك الخليج حصد الجوائز المرموقة في عام 2024، حيث اختارته مجلة ” غلوبال فاينانس ” ليكون أفضل بنك في الخدمات والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس نجاح جهوده في التواصل والتفاعل مع العملاء من خلال القنوات الرقمية.

وعبرت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة / نجلاء العيسي، عقب تسلمها الجائزة في حفل كبير أقيم في لندن مؤخراً، عن سعادتها بالحصول على الجائزة، مشيرة إلى أنها تعد تقديراً دولياً جديداً للطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها بنك الخليج على كافة المستويات، وقدراته الكبيرة في تسخير وسائل التواصل في تعزيز تجربة العميل.

وأضافت: ” كعادته يحرص بنك الخليج على تقديم أفضل الخدمات لعملائه، وتلبية متطلباتهم بسرعة وجودة عاليتين، سواء من خلال الفروع والتطبيق على الهاتف النقال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي بات يعتمد عليها البنك بشكل كبير في توفير الخدمات للعملاء وتسويق منتجاته والتواصل مع المجتمع.

وأشارت إلى التطور الكبير الذي شهده مركز اتصال بنك الخليج، واعتماده لأحدث تقنيات نظام الرد الآلي، والتي تعد من الأحدث والأسرع على مستوى القطاع المصرفي، إذ لا تتجاوز سرعة الاستجابة في الرد على مكالمة العميل ال 20 ثانية، علماً أن مركز الاتصال يتلقى ما يفوق 5 ألاف مكالمة يومياً.

ونوهت إلى أن بنك الخليج ركز على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات لمواكبة تطلعات عملائه بهدف تقديم خدمات مميزة من خلال تشكيل فريق متميز، مدرب جيداً على تقديم الخدمة بشكل مختلف عبر الكتابة النصية، وفهم متطلبات ومشاكل العملاء والتواصل الفعال معهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة “

وأوضحت أن مركز الاتصال في بنك الخليج تمكن من تسجيل معدل قياسي في سرعة الرد على رسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصل حالياً إلى أقل من ثلاث دقائق فقط، مقارنة بالحد الأدنى للمتوسط العالمي المقدر بنحو ساعة “

وذكرت أن جهود بنك الخليج المتواصلة للتفاعل مع المجتمع لاقت نجاحاً قياسياً في التواصل مع المجتمع بشكل عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تمكن البنك من زيادة عدد متابعيه على مختلف قنوات التواصل.

واختتمت العيسى تصريحاتها بالقول:” نحرص دائمًا على إطلاق مبادرات نوعية جديدة وبناء علاقات أعمق مع العملاء الجمهور، من خلال الفعاليات التي ينظمها البنك على مدار العام، وكذلك من خلال المحتوى القيم الذي يتم بثه على قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي “.

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