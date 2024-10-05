بنك برقان يوقع شراكة استراتيجية مع DHL Express لينضم إلى مبادرة “GoGreen Plus”

أعلن بنك برقان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع DHL، الشركة الرائدة في قطاع الشحن عالمياً، تتيح له الاستفادة من حلول “GoGreen Plus” التابعة لشركة DHL Expressوذلك في إطار جهوده الرامية للحفاظ على البيئة والحدّ من انبعاثات الكربون. وسيعمل بنك برقان من خلال انضمامه إلى هذه المبادرة العالمية على تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن شحنات البنك، من خلال دعم استخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، واختيار خدمات التوصيل المستدام من DHL Express عبر سلسلة القيمة الخاصة بالشركة. ويأتي هذا الاتفاق كجزء من التزام بنك برقان برفع الوعي البيئي ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عملياته.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي- الكويت في بنك برقان: “بصفتنا مؤسسة مسؤولة مجتمعياً وملتزمة بتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، فإننا سعداء باتخاذ هذه الخطوة لتقليل بصمتنا الكربونية من خلال المشاركة في مبادرة ‘GoGreen Plus’ التابعة لشركة DHL Express. وفي إطار سعينا لتحقيق التميّز، نستمر في تحليل سلسلة القيمة الخاصة بنا للتأكد من أنها تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لضمان أن ينعكس نجاحنا بشكل إيجابي على بيئتنا وكل فرد في مجتمعنا. نؤمن بشدة بأن التغيير الإيجابي يتحقّق بتكاتفنا جميعاً واتباع خيارات واعية ومستدامة”.

من جانبه، قال السيد/ مكرم رعد، مدير عام شركة DHL في الكويت: “إن DHL تتشارك مع بنك برقان نفس القيم في السعي وراء تقديم خدمات مميزة، ونحن سعداء اليوم بأن نكون شركاء في تبنّي بدائل أكثر استدامة سيكون لها تأثير إيجابي على كوكبنا والمجتمعات التي نخدمها. جانب أساسي من ولاء عملائنا يعتمد على الثقة وابتكار حلول تضمن لهم باستمرار تقديم خدمة متميزة وفي الوقت نفسه تنعكس إيجابياً على جودة حياة الناس والبيئة ككل. بصفتنا أحد رواد الوعي البيئي في الكويت، نشعر بالفخر بأن يكون بنك برقان من أوائل المؤسسات التي تبنّت حلول ‘GoGreen Plus’، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي مع البنك في إطار سعينا إلى تحقيق حياة أكثر استدامة في الكويت”.

الرئيس التنفيذي في بنك برقان – الكويت فاضل عبد الله ومدير عام شركة DHL في الكويت مكرم رعد ومدير عام – الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان محمد نجيب الزنكي خلال توقيع الاتفاقية

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، سيساهم بنك برقان من خلال استثماراته المستمرّة في المبادرة في مساعدة DHL Express على تحقيق هدفها المتمثّل في أن يكون 30 % من وقود الطيران المستخدم مستدام (SAF) – وهو بديل صديق للبيئة لوقود الطائرات التقليدي- يقلّل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70-80 % بحلول العام 2030. بالإضافة إلى المساعدة في تقليل انبعاثات النطاق 3 المرتبطة بجميع شحنات طرود بنك برقان باستخدام وقود الطيران المستدام، ستساهم DHL Express أيضاً في تقليل بصمة البنك الكربونية من خلال برامج معتمدة للاستدامة البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع متأصل في ثقافة بنك برقان كما إنه يدمجه في صميم عملياته. منذ عام 2019، يحرص بنك برقان على الإبلاغ عن تقدّمه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من خلال نشر تقارير الاستدامة سنوياً. وحصل مقرّ بنك برقان الرئيسي مؤخّراً على شهادة “LEED v4.1 O+M: EB” الذهبية لعمليات الصيانة وتشغيل المباني القائمة. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام البنك بمعايير الاستدامة والتميّز التشغيلي والحفاظ على البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.

وقد قام البنك خلال السنوات الأخيرة في تقديم العديد من الحلول المصرفية الصديقة للبيئة، بما فيها إطلاق بطاقة السحب الآلي الصديقة للبيئة والبطاقات الافتراضية. كما قام بتوسيع وتحسين تجربة الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتقليل حاجة العملاء لمراجعة الفروع إلى جانب الحدّ من استهلاك الورق. وتشمل هذه التحسينات التسجيل بخدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة، وتدشين نموذج اعرف عميلك الإلكتروني، وإمكانية فتح عدد من الحسابات المصرفية إلكترونياً، مثل حساب كنز والراتب، وفي أقل من دقيقة.