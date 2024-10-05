“يونيفيل” تؤكد استمرار أفراد قوات حفظ السلام في مواقعهم جنوب لبنان

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت أن أفراد قوات حفظ السلام لا يزالون في “جميع المواقع” وأن علم الأمم المتحدة يظل مرفوعا جنوب لبنان.

وقال المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت القوة الأممية في 30 سبتمبر الماضي نيتها “القيام بعمليات توغل برية محدودة في لبنان” مشيرا إلى تلقي القوات الدولية طلبا بنقل بعض مواقعها.

وأضاف تيننتي “نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر”.

وشدد على أن سلامة قوات حفظ السلام وأمنها أمران بالغا الأهمية مذكرا جميع الأطراف بالتزامها “احترام ذلك”.

وأكد استمرار (يونيفيل) في حث لبنان والاحتلال الإسرائيلي على “إعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالأفعال وليس بالقول فقط باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة”.

ويشهد الجنوب اللبناني لا سيما القرى والبلدات الحدودية منذ ايام مواجهات عسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية ومقاتلي (المقاومة) الذي يعملون على منعهم والاشتباك معهم.