سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

5 أكتوبر، 2024
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بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية في مختلف الميادين.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التقدم والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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