سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه رعاه الله بعمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الشقيقين كما عبر فيها سموه رعاه الله عن اعتزازه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد أخيه خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات.

سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.