هيئة الشباب: نولي العمل التطوعي اهتماما كبيرا لدوره المهم بتحقيق التنمية المستدامة

قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ اليوم الجمعة ان الكويت تولي العمل التطوعي اهتماما كبيرا لدوره المهم بتحقيق التنمية المستدامة معتبرا ان تجربة الكويت في هذا المجال “رائدة” وتستقطب شريحة كبيرة من المتطوعين لا سيما الشباب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبه مشاركة الكويت في اجتماع المجلس الشبابي للدورة السابعة لمؤتمر منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي اختتم اليوم بمدينة استانا في كازاخستان بمشاركة عدد من قادة العمل التطوعي المنضوين تحت رعاية المجلس ومنهم أصحاب المبادرات التطوعية المميزة من الكويت واستمر يومين.

وأوضح الشيخ أن الاجتماع الذي شهد حضور عدد من المتطوعين من 21 دولة من أعضاء المنظمة ناقش مسائل التطوع في مجالات الطوارئ وادارة الازمات فيما شهد المؤتمر أنشطة تطوعية وحلقات نقاشية حول التطوع في النطاق الدولي ودوره الفاعل في توحيد العالم.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات في مقدمتها إدخال العمل التطوعي ضمن البعد الانساني لدول المنظمة والاستمرار باستخدام منصتها للتشجيع على التطوع كظاهرة اجتماعية تساعد على إطلاق امكانيات الشباب.

وذكر الشيخ انه تم حث الدول الاعضاء على العمل لتنظيم مؤتمرات وملتقيات وورش وبرامج تدريبية متعلقة بالتطوع وتطوير اساليب مبتكرة عبر استخدام التكنولوجيا والانظمة الرقمية مع التركيز على التطوع في مجالات حماية البيئة وإدارة الأزمات والصحة والرياضة وغيرها.

وبين أن الاجتماع دعا الدول الأعضاء لاستخدام موقع المنظمة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة المعلومات والسياسات والاستراتيجيات في مجالات التطوع المختلفة وتنظيم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتعزيز قدرة المتطوعين بالمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مبادراتهم التطوعية.

واكد انه تم التشديد على الاهتمام بالمتطوعين الشباب وتوفير البيئة اللازمة لجعل مشاركتهم فاعلة وتطوير قدراتهم القيادية وتنظيم المسابقات ورصد الجوائز وزيادة الوعي حول الأنشطة التطوعية والمشاركة بوضع التصورات المتعلقة باعلان الأمم المتحدة عام 2026 عام التطوع.

وأشاد الشيخ بالمشاركة المميزة للمتطوعين الكويتيين في المؤتمر وهم مؤسس ورئيس فريق (سحابة أمل) التطوعي الدكتور يوسف التنديل ومؤسس ورئيس فريق الإستجابة والانقاذ الكويتي سليمان الخضري اذ عرضوا تجاربهم الناجحة في مجاميعهم التطوعية متقدما بالشكر لسفارة دولة الكويت في كازاخستان وفي مقدمتهم السفير الدكتور عمر الكندري على تسهيلهم مشاركة الوفد الكويتي بهذا المحفل الاسيوي التطوعي.