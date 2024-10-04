وزارة الصحة

وزارة الصحة: غير صحيح ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن “خطة طوارئ صحية”

4 أكتوبر، 2024
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قالت وزارة الصحة إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة منشورة حول “خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك” هي غير صحيحة مؤكدة أنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.

وشددت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبا لإثارة القلق بين المواطنين.

وشددت على اتخاذها كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من ينشر تلك الإشاعات ويعمل على ترويج المعلومات المضللة حرصا منها على صحة الفرد وسلامة المجتمع وسعيا نحو بيئة معلوماتية آمنة ومستقرة.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2024
0 49 أقل من دقيقة

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